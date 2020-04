Deki u njega polaže velike nade, posle pauze, sledi - debi

Marko Konatar je stigao na prag Marakane pre 11 godina, prošao je Zvezdinu omladinsku školu i kroz kaljenje u filijali Grafičaru uspeo da izbori mesto u seniorskom rosteru crveno-belih.



Dejan Stanković i njegov stručni štab imaju veliko poverenje u ovog igrača, koji kao i svi ostali prvotimci trenira po posebnom režimu tokom vanrednog stanja.



"Po prestanku normalnog režima rada pre skoro mesec dana, dobili smo plan i program treninga tako da nam to mnogo znači. Siguran sam da svi igrači to maksimalno poštuju i iskreno treninzi nisu laki, ali moramo biti svesni koliko je bitno da to odradimo kako treba. Svi smo se, naravno, uželeli lopte i rada sa njom. Sve potrebne informacije dobijamo od stručnog štaba, imamo grupe na društvenim mrežama gde možemo da pitamo ukoliko imamo neke nejasnoće. Jedva čekamo da se vratimo na teren jer je mnogo kvalitetniji grupni rad", rekao je Konatar za sajt kluba i nastavio:



"Čim završimo program treninga koji odrađujemo svakog dana, ostaje nam mnogo slobodnog vremena. Trudim se da ga najviše provodim sa porodicom. Uglavnom se to svodi na gledanje serija, filmova. Bitno je da svi mi imamo svest o ovoj situaciji kako bi se što pre vratimo na teren. Takođe, često se čujem i sa saigračima, naročito sa Željkom Gavrićem i Veljko Nikolićem. Mi mlađi smo željni fudbala i jedva čekamo da se vratimo na teren", dodaje on.