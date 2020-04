Deki pokazao svest i odgovornost: "Ne želim da tim trenira"

Koronavirus hara svetom, stalo je sve, pa tako i sport. Dejan Stanković je za italijansku Republiku govorio o pojedinim stvarima, poželeo je sreću svojoj drugoj kući i porodici koja je morala da ostane u Italiji.



"Supruga Ana je u Milanu sa sinom Filipom, dok sam ja u Beogradu sa Aleksandrom i Stefanom. Svi smo OK, ali brinem se, jer vidim kakve se stvari događaju u Lombardiji. Italija je moj drugi dom, osećam je kao deo sebe", rekao je Stanković, prenosi Žurnal.



Koliko je Deki svestan težine situacije potvrđuje da ne bi dozvolio ekipi da trenira čak i da ih primoravaju na to.



"Realista sam. Ne želim da tim trenira, čak i kad bi me terali, rekao bih igračima da ostanu kod kuće. Ovo moramo da shvatimo ozbiljno, vidim ljude koji i dalje ne shvataju ozbiljnost situacije. Morate da budete hrabri, inteligentni, slušate pravila i ne odustajete. Ostajemo kod kuće jer volimo život, da bismo zagrlili svoje najmilije", zaključio je Stanković.





Podsetimo, prema pojedinim informacijama, Super liga Srbije mogla bi da bude nastavljena u drugoj polovini maja, dok timovi neće trenirati do kraja aprila...