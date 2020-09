Deki o Dijegu, novom prvom špicu Zvezde!

Fudbaleri Crvene zvezde u petak se vraćaju na teren, do reprezentativne pauze upisali su deset pobeda iz deset utakmica, bilo je raznih utisaka, ali rezultati su tu.



Sada sledi jedan težak protivnik, pred meč sezone protiv Omonije u kvalifikacijama za Ligu šampiona naredne nedelje. Ukoliko "crveno-beli" slave na Kipru obezbediće grupnu fazu Lige Evrope i megdan sa Olimpijakosom za grupnu fazu LŠ.



Pred nadolazeće izazove medijima se obratio i trener Crvene zvezde Dejan Stanković.



"Kreće novi ciklus. Dosta utakmica kao i prethodni sa dosta važnih i jakih mečeva. To određuje putanju sezone, znamo šta nas očekuje već sutra, a onda i 16. septembra. Odmorili su, spremni su i dobro su radili. Spremno dočekujemo sve izazove ispred nas", počeo je Stanković.



Brzo se konferencija pretvorila u analizu Zvezdinog najnovijeg pojačanja, Dijega Falčinelija, koji je u klub stigao iz Bolonje, na preporuku Siniše Mihajlovića.



"Pratili smo dosta, skautirali, pričali smo pred početak prvenstva o mnogima... Prelazni rok traje, došao je momenat da smo se odlučili za Dijega. On je iskusan, imao je briljantne igre u Krotoneu. Pričao sam sa Sinišom da čujem kakva je ličnost. Profesionalac, radi za ekipu, pa su ga neki stravljali po krilu jer hoće da pomogne ekipi i dosta se žrtvuje. Vidim ga kao prvog špica ", rekao je Stanković i dodao da je Tomane još uvek sa ekipom i da trenira.











Otkrio je i da je Italijan poslednji meč odigrao pre skoro mesec dana, ali da je u dobroj formi.



"Može dosta da nam donese zbog načina na koji igramo. Trenirao je i poslednji meč je odigrao 14. avgusta. On je u trenažnom procesu. Pričaćemo da vidimo što brže u kakvoj je formi", dodao je trener Crvene zvezde.



Novo pojačanje Crvene zvezde je Bolonja pre samo dve godine dovela iz Sasuola za sedam miliona evra. Ipak, nije se snašao, pa je išao na pozajmicu u Peruđu, a sada na Marakanu stiže na preporuku Siniše Mihajlovića.



