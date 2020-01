Deki najavio odlaske: "Da bi dobio na kvalitetu, moraš malo da skratiš spisak"

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da će se ekipa ponašati kao da nema 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan.



"Lično nemam 11 bodova prednosti jer krećem od nule. To ću probati da prebacim i na igrače. Očekujem jako zdravu, pametnu igru. Da iz igrača izvučem 150 odsto", rekao je Stanković novinarima.



Zvezdini fudbaleri su se okupili na početku priprema za nastavak sezone.



"Lestvica je podignuta. Probaću da napravim novu ličnu kartu Crvene zvezde, da dam novi ID mojim igračima. Neću odustati od moje ideje", naveo je Dejan Stanković.



On je istakao da zna sve o igračima Zvezde i koliko mogu, a akcenat je stavio na mlade.



"Znam sve o našim igračima, koliko mogu. Neki mogu mnogo više, neki su na zavidnom nivou. Razmatraćemo prelazni rok zajedno sa upravom. Zvezda će sigurno razmišljati o mladim igračima. Ima ih dosta dobrih, kvalitetnih. Hoću da napravim mlade igrače na koje će Crvena zvezda moći da računa u budućnosti", dodao je.



Stanković je zahvalio Marku Marinu na svemu što je dao Zvezdi.



"Fenomenalan igrač. Kada sam došao i pričao sa direktorima, on je izrazio želju da ide. Ostvario je svoj dečački san. Imao je džentlmenski sporazum da će biti ispoštovan ako dodje neka ponuda", rekao je novi trener Zvezde.



Stanković je dodao da je Zvezda više od kluba.



"Crvena zvezda je više od kluba. Može bez svakoga i mora da ide. Ona je jedna jedina. Zvezda može bez svakog od nas. Radimo na tržištu. Za sada je to izlaz, imamo mnogo igrača, a da bi dobio na kvalitetu moraš malo da skratiš", rekao je Stanković.