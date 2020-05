Deki je kod njega debitovao u Zvezdi, sada je došao da mu poželi sreću!

Nekadašnji trener Crvene zvezde Ljupko Petrović rekao je danas da veruje da će Dejan Stanković i kao trener crveno-belih "ostvari rezultate koji će se pamtiti".



Petrović je danas posetio trening izabranika Dejana Stankovića.



"Baš dugo nisam bio ovde na pomoćnim terenima stadiona 'Rajko Mitić'. Razgovarao sam sa Draganom Džajićem i on mi je rekao da dodjem, da je Dejan Stanković 'moj igrač' i tek tada sam shvatio koliko je vremena prošlo od kada nisam bio ovde. Hteo sam da poželim sreću Dekiju, on je na početku trenerske karijere, a verujem da mogu da mu pomognem savetima i iskustvom koje imam", rekao je Petrović za sajt Zvezde.



Sadašnji trener Zvezde debitovao je u crveno-belom dresu kada ga je Petrović poslao na teren u meču protiv OFK Beograda, 11. februara 1995. godine.



"Ne mogu da kažem da sam zaslužan za Dekijevu karijeru, jer sam siguran da bi on uspeo i bez mene i uopšte bez bilo kog trenera. On je imao veliki talenat, a ja sam to prepoznao u njemu sa 16 godina i ubacio ga u igru tada protiv OFK Beograda kad smo vodili 2:1", rekao je Petrović.



"Sećam se da su tad navijači negodovali što dečak ulazi, a rezultat je bio težak. Razumeo sam ja njih, ali sam imao poverenje u Dekija da će uneti u sredinu terena ono što je u tom trenutku trebalo i baš njegov prvi kontakt s loptom je bila prečka sa dvadeset metara, tako da je tom hrabrošću 'kupio' navijače. Na kraju smo trijumfovali", dodao je on.



Petrović je istakao da veruje da će Crvena zvezda osvojiti šampionsku titulu već u meču protiv Rada.



"Siguran sam da u prvom sledećem meču osvajamo titulu. Biće to Dekijeva prva titula, a želim mu puno uspeha sa Zvezdom. Verujem da je sposoban da i kao trener crveno-belih ostvari rezultate koji će se pamtiti", rekao je on.



Stanković je bio srećan zbog susreta s trenerom koji mu je ukazao šansu da debituje u Crvenoj zvezdi.



"Kada sam ga video, setio sam se lepih dana kad sam bio dete, setio sam se Lige šampiona i Barija i svih mladih igrača koje je Ljupko iznedrio, izmedju ostalih i mene. Setio sam se mog debija na Karaburmi i njegove hrabrosti da mi ukaže šansu u neizvesnom meču. Lepo je bilo videti ga i porazgovarati sa njim", rekao je Stanković.



Stanković je posetu Petrovića iskoristio i da od njega čuje po koji trenerski savet.



"Kad neko ima iskustva kao on, to su 'koferi' znanja. Pričali smo kako je to voditi svlačionicu u današnje vreme, kako učiniti to da te momci slušaju i na terenu i van njega. Generalno, mogu reći da sam dobio životnu lekciju i priču od 'starog vuka' kao što je on", rekao je Stanković.



"Pozvao sam ga i da dodje u subotu da sedne na klupu pored mene u meču protiv Grafičara, nadam se da će se odazvati i doći, ali on treba da zna, da je ovo njegova kuća i da je uvek dobrodošao", naveo je Stanković.

