Deki gleda spisak Zvezdinih mogućih rivala: ''Kao da je Liga šampiona...''

Zvezda je prošla u nokaut fazu Lige Evrope, pošto je u Grupi L skupila 11 bodova, a u ponedeljak će na žrebu u Nionu dobiti rivala u šesnaestini finala.





"Videćemo posle žreba. Suludo je pričati o bilo čemu. Jedan od najvećih ciljeva je ostvaren, to je proleće u Evropi, sa konkretnom i poštenom igrom, jakim odnosom, organizovanom igrom.







Time sam pre svega zadovoljan, porasli smo kao ekipa. Sve okolo što je došlo je fenomenalno, bodovi, koeficijent. Čekamo ponedeljak, ima tu preozbiljnih ekipa, kao da je Liga šampiona", rekao je Stanković u obraćanju javnosti, upitan da li mašta da još jednim ili dva koraka obezbedi Srbiji dva mesta u Ligi šampiona.



Prethodno će sutra od 17.00 igrati na svom stadionu protiv Bačke u 18. kolu Super lige Srbije.



Kada je reč o zdravstvenom biltenu pred naredni duel, Stanković je rekao da je on "korektan, solidan".



"Željko Gavrić, Aleksandar Katai i Aleksa Vukanović su van tima. Ostali, malo umor, malo udarci...", naveo je Stanković.



Zvezda na 16 utakmica ove sezone nije primila gol, a Stanković je upitan da li će biti cilj sačuvati mrežu u preostalim duelima ove godine.

"Sa napadom, kontrolom utakmice čuvaš gol. Kada je problem, onda se svi brane. To je način na koji uspevamo da sačuvamo gol. Ne razmišljamo o tome da li ćemo ga primiti, bitno je da damo gol", kazao je Stanković.



Milan Borjan je statistički najbolji golman Lige Evropa, a u vrhu je i štoper Nemanja Milunović.



"Borjan nije bez razloga najbolji golman, lider i kapiten ove ekipe. Jedan od iskusnijih momaka sa zavidnom karijerom i zavidnim brojem utakmica u Evropi. Milunović je napredovao što se tiče igre, defanzivnih zadataka i duela. Radili smo na tome da u fazi odbrane dođemo do perfekcije. Može to i bolje. Drago mi je zbog toga što su dva naša igrača svrstana u sam vrh Lige Evropa", rekao je Stanković.