Deki blista nakon pobede Zvezde, ima samo jednu zamerku za svoje igrače, jednog bi i "prebio"!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da je prezadovoljan izdanjem svog tima na današnjem meču protiv Čukaričkog i dodao da jedino zamera svojim igračima što nisu utakmicu zatvorili kada je trebalo.



"Dobar meč. Dobro smo ušli u meč, jer kako sam zahtevao tako smo i igrali. Sve čestitke idu momcima, mom stručnom štabu, navijačima", rekao je Stanković novinarima nakon meča.



Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas u gostima ekipu Čukaričkog sa 2:0, u utakmici 21. kola Superlige Srbije.



"Kad imaš dominaciju, kao što smo imali u prvom poluvremenu, onda utakmicu treba i da zatvoriš. Ovo nam je treći penal koji šutiramo i treći koji promašujemo. To je jedino što mogu da zamerim igračima, ne lično, ekipno. Utakmica mora da zatvori. Istina je da ne može da se igra u visokom ritmu 90 minuta, zato je dobro imati prednost kada ti to prednost dozvoli", rekao je Stanković.



On je imao zamerke i na račun Njegoša Petrovića.



"Rekao sam mu da ću ga prebiti... Šalim se naravno. Poslednjih desetak minuta smo se malo razvukli. Super je on odradio posao, ali treba malkice iskustva kad mečevi izgube na intenzitetu, taktici, da ostanu, da ne krenu u trakalicu gole-dole, nego da ostanu u bloku sa odbranom", rekao je Stanković.



Stanković je dodao da je imao tremu pred današnji debi na klupi Zvezde.



"Imao sam pozitivnu tremu. Od igrača sam tražio samo da mi naprave lep debi i hvala im na tome. Lepo je vratiti se u srpski fudbal. Došao sam sa velikim željama, ambicijama, imam velike ciljeve, imam ideje od kojih neću odustajati", rekao je Stanković.



Trener Čukaričkog Aleksandar Veselinović istakao je da je Zvezda zasluženo pobedila i poželeo je Stankoviću sve najbolje u nastavku sezone i karijere.



"Zahvalnost Dejanu Stankoviću na svemu što je uradio za srpski fudbal i želje da ostvari svoje trenerske ambicije, da ga sreća prati jer to zaslužio. Dobro je za srpski fudbal da imamo ovakva imena i obaveza svih nas je da mu pomognemo na svaki način. Potpuno zaslužena pobeda Zvezde", rekao je Veselinović.



"Istina je da smo odigrali veoma, veoma lošu utakmicu i da smo posle više od godinu dana izgubili na svom terenu... Nije ovo slika kakvu smo želeli... Sem iskrenih čestitki ništa mi drugo ne preostaje", dodao je on.