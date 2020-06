Deki: "Apsolutno zaslužena titula, svi na stadion!"

U subotu od 19 i 15 Crvena zvezda dočekuje Proleter, biće to poslednje kolo Super lige Srbije i proslava titule prvaka države.



Crvena zvezda je kao prva prošla kroz cilj, a Dejan Stanković nema dilemu da li je zasluženo ili ne.



"Svi na stadion, nema druge nego tako. To je Zvezdina, apsolutno zaslužena titula. Bila je ovo fenomenalna godina za nas. Igrala se Liga šampiona, borili smo se iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec. Zvezda treba da bude ponosna na svakog igrača, zaposlenog u klubu, navijača", rekao je Dejan Stanković.



Veoma je uzbuđen zbog svoje prve titule.



"Ima ona pesma od delija - Svi na stadion, gde nam igra Zvezda šampion. Voleo bih pune tribine u subotu, igrači su to zaslužili. Pozvao bih navijače da dođu u što većem broju i da svi zajedno slavimo i radujemo se novoj, 31. tituli za naš klub. Biće to pravo Zvezdaško veče", kaže Dejan Stanković za klupski sajt.