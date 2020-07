Degenek jednom fotografijom stavio tačku?!

Miloš Degenek je Zvezdina talija za Ligu šampiona, a najverovatnije će otići iz kluba.



Tačnije, to je i više nego izvesno, Miloš Degenek je ispao iz startne postave Crvene zvezde baš iz tih razloga.



O spekulacijama da će otići u Spartak iz Moskve se govori iz dana u dan, a Dejan Stanković je danas to, na neki način, odbio da prokomentariše rekavši pritom da se "ne pravi da je pao s marsa".



Danas je Miloš Degenek objavio jednu fotografiju na kojoj mu je uzdignuta ruka u vidu pozdrava, pritom je u crveno-belim bojama, mnogi smatraju da je to svojevrstan oproštaj od Crvene zvezde.



Njega su na društvenim mrežama obasuli Rusi, još jedan znak da odlazi.



Pogledajte i sami...