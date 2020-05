Degenek bez dlake na jeziku, ne veruje u virus! Evo šta je sve ispričao Australijancima!

Uvek je zanimljiv Miloš Degenek za izjave.



I kada Zvezda pobeđuje, i kada gubi, Degenekove izjave su među najčitanijima, a tako će biti i sada.



On je govorio o koronavirusu u Srbiji za australijske medije.



"Da budem iskren, stvarno iskren, mislim da 95 odsto ljudi ovde ne veruje i zna da nema virusa. Ništa se ne dešava. Ovde 95 odsto ljudi misli da je sve medijska prevara iz raznih razloga, osim stvarnog virusa. Mnogo ljudi nosi maske i rukavice, ali oni oko mene, a posebno kada treniramo, niko od nas ne veruje da postoji virus i da se nešto stvarno dešava", rekao je on.



Potom je i nastavio.



"Čak i kada hodate ulicama ili sednete u restoran, noću izađete na uživo muziku ljudi sede jedni do drugih. Moja verenica radi u bolnici i zna da puno više ljudi umire od običnog virusa nego od koronavirusa. Valjda je koronavirus isforsiran u medijima, porasla mu je popularnost i mnogi su se uplašili. Ali ne govorim previše o tome, briga me sve dok se fudbal vrati", ističe Degenek.



Crvena zvezda u petak igra protiv Rada kada bi mogla da proslavi i titulu prvaka Srbije.



"Radujem se povratku u stvarni svet. Nadam se da ćemo u roku od mesec dana imati pune stadione. Bod nam nedostaje da osvojimo titulu i nadam se da ćemo to završiti sve protiv Rada. Posle imamo još tri utakmice, nadam se da ćemo na našem stadionu proslaviti titulu sa navijačima", rekao je Degenek.