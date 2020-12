"Deda Mraz stiže ranije", na Marakani potvrdili novo pojačanje - od Zvezde do Zvezde!

Crvena zvezda večeras je potvrdila još jedno pojačanje i to na veoma zanimljiv načinNovi član aktuelnog šampiona Srbije biće francuski fudbaler Aksel Bakajoko, sudeći po poslednjoj objavi na društvenim mrežama.Krilni fudbaler ima 22 godine i igra na poziciji desnog krila, mada se dobro snalazi i po levoj strani.Bakajoko je ponikao u francuskom Red Staru, da bi sa 16 godina stigao u Inter čiji je član bio sve do dolaska u Beograd.U prvom timu "neroazura" odigrao je samo jedan meč u Ligi Evrope a iskustvo je sticao u Sošou i Sent Galenu.Bio je član U20 selekcije Francuske, a prema informacijama portala Telegraf sa "crveno-belima" je potpisao ugovor na tri i po godine.Crvena zvezda je najavila njegov dolazak na zanimljiv transfer uz reči "Deda Mraz stiže ranije" i porukom "Od Zvezde do Zvezde", aludirajući na njegove fudbalske početke u Francuskoj gde je nastupao za istoimeni klub.Više o novom pojačanju Zvezde možete pročitati OVDE