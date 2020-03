Dan posle, Zvezda skreće pažnju na još neke detalje iz derbija i podseća na ''Misterovu'' izjavu

Sa ogromnim motivom je Crvena zvezda sinoć ušla u 162. večiti derbi, ne samo zbog tradicionalnog rivaliteta sa Partizanom, nego i zbogh činjenice da je to bio prvi trenerski derbi Dejana Stankovića.





I on i njegovi igrači su silno želeli da ostave što bolji utisak na svoje navijače, a u toj želji, pribegli su i dodatnim detaljima, koji do sada nisu dolazili do izražaja.





Tako je, na primer, Stanković na teren izašao u sakou sa Zvezdinim grbom, uz kravatu koja je takođe na sebi imala Zvezdin grb, dok je golman Milan Borjan nosio kapitensku traku na kojoj je nacrtan grb navijačke grupe ''Delije Sever''.





Iako je na kraju bilo 0:0, i Stanković i Borjan su posle meča bili prezadovljni učinjenim u 162. večitom derbiju.





Dan posle, Zvezda na društvenim mrežama skreće pažnju na Borjanovu kapitensku traku, ali i podseća na nedavnu Stankovićevu izjavu kojom se ujedno najavljuje naredna Zvezdina utakmica na Marakani, protiv kruševačkog Napretka.





''Mister: Neka Marakana bude puna i u domaćem prvenstvu!'', podsećaju na Zvezdinom Tviter nalogu, uz izraženo zadovoljstvo što je Stankovićeva želja ispunjena u mečevima sa Vojvodinom i Partizanom.