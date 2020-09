Da se ne lažemo, Olimpijakos baš jak!

NEMA SREDINE - ''Delije'' odavno nisu imali ovako različite reakcije! https://t.co/QjNovG8tti — Sportske.net (@sportske) September 1, 2020

Još jedna sezona i još jednom Olimpijakos. Crvena zvezda će ponovo igrati protiv svog bratskog kluba, prošle sezone Grci su otišli posle trijumfa u Atini, iako je Zvezda dobila u Beogradu, eliminisali su Arsenal i onda pre finalnog turnira ispali od Vulverhemptona.Ipak, bila je to po svim parametrima dobra sezona za Olimpijakos, nadmoćno su osvojili titulu, 45. u istoriji, ali i prvu u poslednje tri godine.Nema mnogo tajni između timova, Pirejci su odlična ekipa, prejaka za domaću ligu, ali su pokazali i u Evropi da mogu da igraju na evropskom nivou, redovni su u grupnoj fazi, bilo Lige šampiona, bilo LE.Olimpijakos gotovo da ne pamti kada nije igrao evropsku jesen i svakako da je to podatak za opomenu. Na svom terenu, pred fanatičnim navijačima bili su tvrd orah za najbolje timove Evrope, ali sada neće biti fanova, ni u Atini, ni u Beogradu.Jasno, Pedro Martins je ostao na klupi treću sezonu, nakon vraćene krune, a klub je prodao Cimikasa Liverpulu, Abdelaui je otišao u Galatasaraj, kao i Emre Mor.No, tek će kupovati, došao je Rafinja nekadašnji igrač Bajerna, Đenove i Šalkea, ovaj veteran je igrao prošle sezone po odlasku iz Bavarske za Flamengo. Desni bek će biti veliko pojačanje, baš kao i levi bek, Holebas koji se vratio u klub nakon šest godina. On je sa Votfordom ispao iz lige, ali radi se o odličnoj zameni za Cimikasa.Stigao je iskusni napadač Ahmed Hasan Koka, za par miliona iz Brage, Egipćanin je dugo igrao u Portugalu, a potrošeno je još nešto novca za Islanđanina Kristinsona, golmana Larise, koji neće biti prvi izbor. Masa igrača se vratila sa pozajmica, Čumić, Nemanja Nikolić, Kipranin Kosti, Afrikanac Fode Kamara, ali oni su nebitni, Marković, Soldano, Keita su produžili pozajmice.Oni najbolji kao Valbuena, Torosidis, Semedo, Sudani, Bruno, Lovera, Kutris, Kafu su tu, Grci imaju jak tim. Od Srba je tu i Lazar Ranđelović, mladi reprezentativac Srbije, bivši igrač niškog Radničkog.