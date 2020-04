Da nije koronavirusa, znate li šta bismo gledali uoči Vaskrsa? A vreme idealno...

Da se sve ovo sa pandenijom koronavirusa nije desilo, 20. maja bi sezona bila završena, sa sve plej-ofom, a kada se već bavimo time ''šta bi bilo, kad bi bilo'', da li znate koje kolo bi se igralo ovih dana, uoči najvećeg hrišćanskog praznika?





Prema ranijem rasporedu , polovina aprila bila bi rezervisana za početak plej-ofa. Tačnije, u četvrtak, 16. aprila bi bilo odigrano prvo kolo plej-ofa i da je stanje na vrhu tabele ostalo isto kao u trenutku prekida sezone, tog datuma bi na programu bio 163. večiti derbi i opet bi bio odigran na ''Marakani'', a mi bismo danas na ovim stranicama svodili utiske sa te utakmice.





Ovako, imajući u vidu aktuelnu situaciju, 163. derbija neće ni biti do sledeće sezone, jer ako se sezona i nastavi, to će gotovo sigurno biti bez plej-ofa, pa neće biti ni mogućnosti za novi susret Crvene zvezde i Partizana, izuzev eventualno u završnici Kupa Srbije. To takmičenje bi ipak trebalo da bude odigrano do kraja, kada se za to steknu uslovi.



