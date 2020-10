Da li su se Nišlije oporavile od ''petarde''?

Fudbaleri Radničkog u petak od 19 časova dočekuju Mladost iz Lučana, u premijernoj utakmici 10. kola Super lige Srbije.





"Imamo veliku obavezu da se iskupimo za Voždovac i dokažemo da je to bio samo loš dan. Moramo da igramo svih 90 minuta i ne sme da nam se desi da padnemo u situaciji kada primimo rani gol", rekao je on.



"Mladost je iskusna ekipa, koja ima svoj prepoznatljiv stil i od njega sigurno neće odustati. Na nama je da se nametnemo, da igramo našu igru i da verujemo u pobedu", rekao je Batak, preneo je sajt Radničkog.



"Dobro smo radili tokom sedmice, atmosfera u ekipi je veoma dobra i nadamo se najboljem", izjavio je trener.



Radnički je u prošlom kolu poražen od Voždovaca rezultatom 0:5.



Oba tima u ovaj duel ulaze porazima u prošlom kolu. Imaju po 16 bodova, koliko je sakupio i subotički Spartak, a plasirani su od pete do sedme pozicije.



Radnički protiv Mladosti neće moći da nastupi u najjačem sastavu.



"Marković i Subotić imaju žute kartone, Bjeličić je povredjen, a Pantelić rovit, tako da ćemo imati problem oko sastava. Naravno, to ne sme da nam bude nikakvo opravdanje. Šansu će dobiti oni najspremniji i ja sam ubedjen da će dati sve od sebe i da ćemo osvojiti tri boda. Dobra stvar je što nam se vraća Todor Petrović, koji je propustio dve poslednje utakmice zbog povrede", naveo je Batak.

Radnički se u poslednja dva dana pojačao Petrom Djuričkovićem i Aleksandrom Kovačevićem, doskorašnjim igračima grčkog Ksantija.



"Klub je napravio ozbiljan posao dovodjenjem ove dvojice fudbalera. Doneće nam potrebno iskustvo i stabilnost. Još ne znamo koliko će oni moći da nam pomognu protiv Mladosti. Taj meč će dočekati sa samo jednim treningom sa novim saigračima i na dan utakmice ćemo odlučiti da li će i koliko igrati", rekao je Batak.