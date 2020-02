Da li sastavi za derbi nikad nisu bili providniji?

Ko će sutra od starta izaći na teren stadiona "Rajko Mitić"?



Gotovo da je izvesno, i kod jednog i kod drugog tima. Skoro da nema dilema u oba sastava, Dejan stanković je čak istakao da nema nikakvu dilemu i da zna startnih 11 za sutrašnji meč.



Da krenemo od domaćina. Borjan ima zacementirano mesto, a u odbrani stamena četvorka takođe, dakle - Gobeljić, Milunović, Degenek i Rodić. Niko od njih nema bitnijih problema sa povredama i očekujemo ovakav sastav sutra što se odbrane tiče.



Na sredini terena je definitivno Petrović, a možda i najveće pitanje jeste ko će mu praviti društvo, ali izvesno je da će to biti Dušan Jovančić. U ofanzivnom delu to će biti Ben, Nikolić i Gavrić, a u napadu Ričmond Boaći koji se u potpunosti oporavio.



Partizan takođe nema mnogo dilema. Stojković će biti na golu, desno Miletić, levo Urošević, a štoperi će biti Strahinja Pavlović i Bojan Ostojić. Dobro se pokazao Vitas do sada, ali je derbi došao prerano da bi zamenio Ostojića koji se vraća na teren.



Zdjelar takođe ima zacementirano mesto u crno-belom dresu na poziciji zadnjeg veznog, a društvo bi trebalo da mu pravi Natho koji će u ovom slučaju igrati malo povučenije. Marković će biti desno nakon odlaska Tošića, a Asano levo, dok je suma iza napadača, u ovom slučaju Sadika. Bojan Matić je odigrao odlično do sada, ali je rano za startnu postavu pored Sadika kojeg crno-beli čekaju da proradi ovog proleća.



U Partizanu nam je jedino pod znakom pitanja Marković, mogao bi Savo da iznenadi i da pošalje nekog drugog od starta, recimo mladog Stevanovića.







Dakle, sastavi će 90% biti sledeći:







Borjan,



Gobeljić, Milunović, Degenek, Rodić,



Jovančić, Petrović,



Ben, Nikolić, Gavrić,

Boaći









Sadik

Asano, Suma, Marković,

Natho, Zdjelar,

Urošević, Pavlović, Ostojić, Miletić,



Stojković.