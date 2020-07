Da li je za mladog igrača bolje da ode u manji klub ili u Zvezdu? On ima odgovor!

Novi fudbaler TSC-a Mihajlo Banjac izjavio je danas da je taj klub izabrao zbog šanse koju mu pruža da igra i da se razvija.





Banjac je sa klubom iz Bačke Topole potpisao trogodišnji ugovor.





"Mlad sam igrač, treba mi utakmica, potrebna mi je minutaža na terenu. U Indjiji, iz koje dolazim, u poslednjih desetak kola prošle sezone sam dobio šansu da igram i pokazao sam da zaslužujem to mesto u timu", rekao je Banjac, prenosi klub.



Po navodima beogradskih medija, za njega su bili zainteresovani Crvena zvezda i Vojvodina.



"Shvatio sam da mi je sigurnije da dođem u TSC, gde me cene i traže, nego da odem negde u neki veliki klub i da nemam minutažu", rekao je Banjac.



Banjac je dodao i da je njegova prirodna pozicija polu-špic, ali da mu nije strano da igra ni na mestu zadnjeg veznog igrača ili desnog krila.



"Na šefu je da odluči gde najbolje mogu da se uklopim i na kojoj poziciji mogu da pružim maksimum za našu ekipu", dodao je on.



On je rekao da veruje da će narednih pet nedelja priprema biti dovoljne da se uigra sa novom ekipom.



"Važno je da prođemo bez povreda, da se polako uigramo. Imaćemo i pet pripremnih utakmica, doći će i rezultat", kazao je Banjac.









Trener TSC-a Zoltan Sabo složio se sa svojim novim igračem da ima dovoljno vremena za pripreme za novu sezonu Super lige koja će početi 1. avgusta.



"Nismo imali veliku pauzu, svega nedelju dana. Pre dva dana samo počeli sa treninzima i za sada sve teče prema planu", rekao je Sabo, uz napomenu da im se pridružila pojačanja, pored Banjca i Damjan Dostanić, koji je došao iz škole holandskog Ajaksa.



"Očekujemo da nam se pridruže još dva igrača, pogotovo mlađi igrači, koji će biti i naši bonus igrači za sledeću sezonu", rekao je Sabo.



Dodao je da će petonedeljne pripreme biti dovoljne, uz dozu sreće da sve posluži zdravlje i da se izbegnu povrede.



"Sigurno je da, uz malo sreće, možemo da se nadamo sličnoj sezoni poput ove koja je za nama", istakao je Sabo.



Centralni odbrambeni igrač Filip Babić podsetio je da je TSC odigrao fantastičnu debitantsku sezonu u Super ligi, ali je istakao da vremena za slavlje nema, te da su već krenuli sa ozbiljnim pripremama.



"Već sutra u Senti igramo pripremnu utakmicu sa Inđijom, jer nam je potrebno da se što kvalitetnije pripremimo za narednu sezonu u kojoj ćemo igrati na tri fronta", kazao je Babić i dodao da će to biti jako teško, ali istovremeno izazovno i lepo.



"Ova korona je sve izmenila, pa smo imali malu pauzu, od svega jedne nedelje, ali možda to i prija, brzo smo se vratili svojim obavezama, nismo izgubili puno, nastavili smo tamo gde smo stali, a svi znaju da smo bili uspešni, da smo igrali dobro", naveo je.



TSC je u debitantskoj sezoni u Super ligi Srbije zauzeo četvrto mesto na tabeli sa 59 bodova iz 17 pobeda, osam remija i pet poraza i tako se plasirao i u evropsko takmičenje sledeće sezone.