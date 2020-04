Da li je vreme za novi odlazak Ričmonda Boaćija?

Prema rečima sportskog direktora Crvene zvezde Mitra Mrkele, klub će u predstojećem prelaznom roku pretrpeti ozbiljne promene.Dolasci će zavisiti isključivo od odlazaka, a jedan od onih koji su prvi u redu za prodaju jeste Ričmond Boaći, prenosi Sportski žurnal Napadač iz Gane jeste bio prvi izbor i kod Dejana Stankovića, ali klub je sve vreme tražio način da unovči vrednost jednog od najvrednijih igrača na raspolaganju.Boaći po sezoni zarađuje 1,3 miliona evra, od kojih 800.000 plaćaju Kinezi koji su na to dužni do kraja kalendarske 2020. godine prema dogovoru sa Zvezdom.U slučaju da napadač napusti Zvezdu, čitav trošak plate snosiće novi klub koji bi morao da pokrije barem 70 posto ukupne plate 27-godišnjeg fudbalera.Proteklu kalendarsku godinu obeležile su povrede od kojih se Boaći oporavio tek ove zime, ali je pandemija zaustavila sve. On se nada transferu u Premijer ligu , videćemo već ovog leta koliko je to realno u ovom trenutku...