Da li je Stojković trebalo da bude isključen u derbiju? Evo šta kaže FSS!

Na nedavno završenom Večitom derbiju u Humskoj sporan je bio detalj iz finiša prvog poluvremena.



Vladimir Stojković je istrčao van kaznenog prostora i u želji da izbije loptu žestoko faulirao Vukanovića.



Golman Partizana je zaradio žuti karton, a sudijski ekspert FSS Igor Radojičić je u emisiji "Pregled kola" na Areni Sport detaljno objasnio odluku Novaka Simovića da pokaže žuti, a ne crveni karton.



"U ovim situacijama su bitna četiri elementa za dodelu kartona: distanca od gola, raspored igrača odbrane, pravac kretanja i najbitniji element - kontrola lopte. Igrač Zvezde ovde gubi kontrolu i zato je ovde ispravno pokazan žuti karton. Da je lopta kojim slučajem otišla samo metar od igrača, onda bi bio crveni karton za Stojkovića. To je ključni element zašto nije crveni karton", objasnio je Radojčić.



On se takođe osvrnuo i na ofsajd dosuđen Boaćiju u drugom minutu, ali i sukobu između Gobeljića i Zdjelara.



"Deluje da je bila linija, ali to je odluka za VAR! Što se tiče situacije kod Gobeljića i Zdjelara, bila je to malo nerezonska reakcija igrača Zvezde. Želi da spreči ubacivanje auta. Nakon toga dolazi do gužve i ono što je preporuka UEFA jeste da minimum po jedan igrač sa obe strane dobiju žuti karton. Nije bilo stvari za crveni karton. U prvom trenutku nije bilo nimalo naivno, dosta igrača je bilo uključeno, ali je Simović doneo dobru odluku", rekao je sudijski ekspert FSS.



Simović je, tvrdi Radojčić, pokazao nešzo što do sada nismo viđali na derbijima.



"Sudio je jako dobro i pokazao je nešto što do sada nismo imali priliku da vidimo, a to je da može da se primene dispciplinske mere od samog početka. Često smo viđali da sudije kalkluišu, pa od 20. ili 30. minuta kreću sa merama. Simović je izrastao u ozbiljnog sudiju", rekao je Radojčić.