Da li je Partizan juče dobio nosioca igre za ovu sezonu?

Filip Holender je junak Partizana, a vrlo lako je mogao da bude najveći tragičar.



Sve se vrtelo oko njega juče u meču sa Proleterom, napravljen je penal nad njim, potom ga je sam izveo, pogodio je golmana, a onda je u nadoknadi vremena sve ispravio.



Holender je nakon asistencije Miljkovića uspeo da pogodi za 1:0.



"Ovo mi je treća utakmica koju počinjem i srećan sam zbog gola koji sam postigao. A penal, to moraš da zaboraviš. To se dešava, ali igrač mora da izdrži do kraja posle toga i mirne glave nastavi da traži rešenje ka golu", kaže Holender.



"Kada se takve stvari dese, iako naravno nije u tom momentu prijatno ni ekipi, trenerima, navijačima, cela ekipa mora da veruje da će pogodak doći. Tako je i bilo, verovali smo, momci su bili složni svi do jednog i uzeli smo tri boda", rekao je Holender.