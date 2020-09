Da li je Miljković danas najbolje opisao Stanojevića?

Odmah pošto je sa Partizanom potpisao dvogodišnji ugovor, Aleksandar Miljković je govorio za klupsku televiziju, i izneo prve impresije o povratku u Humsku, u klub u kojem se fudbalski razvijao.







''Iskreno, baš sam i sa porodicom pričao, posle dužeg vremena sam osetio neku pozitivnu tremu. Od svoje devete godine bio sam u Partizanu i posle sedam godina se vraćam ovde. Osećam se kao da sam u porodici, drago mi je da je ostalo dosta istih ljudi, od kapije, pa nadalje. Vraćam se iskusniji i u fudbalskom, i u životnom smislu'', istakao je Miljković.





Njegov povratak poklopio se i sa povratkom trenera Stanojevića, pod čijim vođstvom je pre desetak godina sa Partizanom ostvario brojne uspehe.





''Možda javnost i ne zna da smo mi sarađivali i u mladoj reprezentaciji, bili smo treći na Evropskom prvenstvu, pobeđivali velike reprezentacije, Španiju, Englesku, tako da rad šefa Stanojevića dugo poznajem. Drago mi je da se vratio na mesto uspeha.



Šest godina smo bili prvaci i za mene je to bilo normalno. Sad kad sam se vratio, osećam neku veću dozu odgovornosti. Znam otprilike koji je moj zadatak ovde, kako bi trebalo da se ponašam kao čovek pre svega, a ako sve to bude u redu, doći će i rezultati, slava Bogu. Šef je pokazao da je stručan, da je uspešan trener.



Bilo je kontakata i ranije, ali sad se tako poklopilo dosta stvari i srećan sam.



Posle svega, to je neka volja Božija da se vratim ovde. Mi smo 2010. imali najuspešniju godinu, ušli u Ligu šampiona, osvojili duplu krunu. Nije ništa išlo silom, volja je Božija da se sve namesti. Da smo živi i zdravi, pa ćemo videti. Partizan je navikao na uspeh i rezultate, ja sam svestan toga i trudiću se da dam maksimum.



Jedinstvo i zajedništvo nam je donosilo uspeh, naravno i kvalitet, koji je bio i biće, ali i neke druge stvari su veoma bitne. Veliki treneri potenciraju na svlačionici'', istakao je Miljković.

-





Nije se složio sa mišljenjima da je Stanojević strog trener.



''Strog? Ne bih rekao. On je emotivan trener koji svojom pozitivnom emocijom i energijom donosi mnoge stvari. Ja to ne mogu da opišem, ali to igrači osećaju. Pričam iz ličnog iskustva, iz rada s njim. On prenosi pozitivne emocije na sve oko sebe. To se oseća i sa time on vuče svoj tim. To je pokazao svuda gde je bio.



Kako smo mi pre igrali te derbije, sa kojom emocijom... Da se sve to ponovi i da se svi radujemo, ako Bog da'', zaključio je Miljković.