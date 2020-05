Da li će Zvezdaši konačno videti duplu krunu? Borjan nema dilemu!

"Prelepo je vratiti se na teren. Uživanje je ponovo biti na Marakani posle 45 dana tokom kojih smo bili van terena. Uželeli smo se svega, naročito da se vidimo i popričamo izmedju sebe", rekao je Borjan za klupski sajt.



Fudbalsko prvenstvo Srbije nastaviće se 30. maja nakon pauze zbog pandemije korona virusa.



Borjan nije krio da jedva čeka da ponovo igra utakmice, ali žali jer će se mečevi igrati bez publike.



"Iskreno jedva čekamo da krenu utakmice. To nas sve ispunjava, kako igrače tako i navijače. Jedva čekamo da sve krene. Jedina loša vest za nas je ta da ćemo igrati bez prisustva naših vernih navijača koji neće moći da budu na tribinama. Biće teško, naročito što smo navikli na njih, uvek su tu za nas, prosto dišemo zajedno, ali šta je tu je", rekao je Borjan.



"Potrudićemo se da ih obradujemo iako nisu tu, a verujem da će biti i te kako srećni. Vraćamo se utakmicama i to je najbitnije", istakao je kapiten Zvezde.



Zvezdu očekuje i takmičenje u Kupu Srbije, a Borjan je naveo da su ambicije kluba uvek najveće.



"Dugo se čeka ta dupla kruna. Ove godine, kao i svake prethodne, daćemo sve od sebe da osvojimo i trofej u Kupu Srbije, kao i titulu. Imamo želju i motiv, u šampionatu smo na korak do titule, a Bože zdravlja da osvojimo i Kup pa da slavimo duplu krunu na kraju ove sezone", rekao je on.