Da li će se Saša Ilić vratiti u Partizan i u kojoj ulozi?

Sećate se, 19. maja prošle godine, Saša Ilić se uz mnogo emocija oprostio od aktivnog bavljenja fudbalom, koje je samo u seniorskoj konkurenciji trajalo čitave 23 godine.





Najveći deo tog dugog perioda proveo je u Partizanu, oborio mnoge rekorde u crno-belom dresu i kada su se svi nadali da će i po završetku igračke karijere ostati u Partizanu, Ilić se odlučio da prihvati poziv iz FSS, gde sada radi kao selektor mlađih kadeta, a pomaže i Iliji Stolici u mladoj reprezentaciji Srbije.





Bilo je i određenih neslaganja sa upravom Partizana, čiju ponudu da preuzme ulogu sportskog direktora nije prihvatio, ali u današnjem intervjuu za ''Blic'' nije odbacio mogućnost povratka u Humsku.







''Ne bih se okretao u prošlost. Šta bi bilo kad bi bilo i šta će biti... Ko to zna u ovom momentu. Ne želim ništa loše da kažem, ne pada mi na pamet. Ali, ja nisam zatvorio vrata u Partizanu. Pamtim samo lepe dane, a bilo ih he, Bogu hvala, iha-ha. Preko dve decenije ukupno u Humskoj, malo li je?'', naglasio je Ilić.

Svoj debi u seniorskom timu Partizana imao je u oktobru 1996. godine protiv Borca u Čačku i te utakmice se i danas odlično seća.





''Prorade mi emocije kada se vratim na početke. Toliko mi se lepih svari dešavalo u Partizanu, to je neopsivo, A, kad me Ljubiša Tumbaković na utakmici u Čačku poslao sa klupe na teren, nisam znao gde udaram. Ne dadoh gol na debiju, iako su mi svi saigrači 'pakovali' da ga metnem. Jedno deset šansi i - ćorak. I sad se smejem tome. Inače, tu smo razbili Borac sa čak 10:0. Bilo je to 26. oktobra 1996. godine. Pre skoro dve i po decenije. Čoveče...'', ističe Ilić.





Iako je prošlo toliko godina, njegovo mišljenje o treneru Tumbakoviću, sadašnjem selektoru našeg ''A'' tima nije se promenilo. Veruje da će uspeti da se sa ''Orlovima'' plasira na Evropsko prvenstvo.







''Tumba je veliki trener. Pogledajte šta je sve osvojio sa Partizanom. Mnogo me je zadužio. Verovao je u mene, čini mi se i kada baš nisam izgledao najubedljivije. Nadam se da sam mu se odužio. Uvek će biti moj dragi šef'', zaključio je Ilić.