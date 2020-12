Čukarički rutinski protiv Javora, Ivanjičani stigli do četvrtog vezanog poraza

Fudbaleri Čukaričkog rutinski su stigli do pobede protiv Javora 3:0 u poslednjem meču današnjeg programa 18. kola Ling Long Superlige Srbije.



Ivanjički superligaš je sa teretom od tri uzastopna poraza stigao na Banovo brdo u nadi da će uspeti da prekinu negativnu seriju.



Na njihovu žalost usledio je scenario od kojeg su najviše strahovali.



Defanzivna linija izabranika Igora Bondžulića izdražala je do 35. minuta, a onda je kapitulirala golom Veljka Birmančevića.



Usledilo je zatišje do sredine drugog dela igre kada je domaći sastav za četiri minuta postigao dva gola.



Najpre je Stefan Kovač u 67. minutu duplirao prednost domaćih, a već u 71. je na semaforu stajalo 3:0 kada se u strelce upisao talentovani Milutin Vidosavljević.



Četvrtim uzastopnim porazom Javor je došao na samo bod od zone ispadanja uz meč više od konkurenata.



Čukarički se nakon nesrećnog poraza od Partizana proteklog vikenda vratio na pobednički kolosek i sa daleko boljom gol-razlikom prestigao Proleter zauzevši četvrto mesto.



Beogradski tim će jesenji deo sezone završiti gostovanjem protiv Radnika u Surdulici, doć je Javor istog dana ponovo dočekati Voždovac.