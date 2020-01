Čukarički doputovao na Kipar, svi će dobiti šansu

Trener Čukaričkog Aleksandar Veselinović rekao je da je zadovoljan načinom na koji se igrači odnose prema obavezama i dodao da će svih 28 igrača koji su doputovali na Kipar dobiti šansu da se nametnu.



"Imali smo već prvi sastanak na Kipru sa igračima, kazao sam im da ću u mečevima koje ćemo ovde imati miksovati. Neke igrače, koji iz raznih razloga nisu mogli da dobiju minatužu tokom jeseni, ne treba da iznenade pozicije na kojima će igrati, kao ni minutaža, tek posle povratka sa Kipra imaćemo jasniju sliku oko svega", rekao je Veselinović, prenosi klub.



Čukarički je iz IMT-a vratio Luku Zorića, a u klub je iz belgijskog Mehelena stigao Milan Savić.



"Za sada je samo jedan igrač koji može da se nazove novajlijom. Moram na startu da kažem da ima žestoku konkurenciju. Tu smo da mu damo šansu i da mu pomognemo da se adaptira. Dete je Crvene zvezde, koje je bilo u Belgiji. Nažalost, nema veliku praksu utakmica...", rekao je Veselinović.



On je naveo i da su mnogi igrači Čukaričkog "interesantni drugima".



"Videćemo kako će se stvari odvijati. Ne bi trebalo da imamo nekih velikih promena što se tiče odlazaka i dolazaka", dodao je trener Čukaričkog.



"Da se malo našalim, neke moje kolege su pred Novu godinu molile Deda Mraza da im dovede igrače. Ja sam molio Deda Mraza da ne mora niko da dođe, ali da svi ostanu. Dakle, zadovoljan sam igračkim kadrom... Imamo želju da dovedemo još jednog napadača, ali on mora da podigne nivo igre i da se ljudskim karakteristikama uklopi u ono što je potrebno Čukaričkom. Ako nađemo takvog, sigurno ćemo posegnuti za njim, ali nećemo dovoditi samo da bismo povećali broj", zaključio je Veselinović.



Čukarički će na Kipru boraviti do 6. februara i odigraće šest pripremnih mečeva.