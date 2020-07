''Čuka'' uz rame sa Zvezdom i Partizanom? ''Dolazak Pantića je dokaz!''

Fudbaleri Čukaričkog se nalaze na pripremama na Zlatiboru. Mirosavljević je rekao da pripreme idu po planu i da se svi pridržavaju instrukcija u vezi sa sprečavanjem širenja korona virusa.





"Situacija se menja bukvalno iz dana u dan. Iskreno se nadam da će Super liga početi na vreme, da će se sve smiriti u dogledno vreme, ali ne možemo da budemo sigurni u to. Već smo bili u situaciji da prekidamo prvenstvo, ako se to ponovo dogodi, bilo bi problematično, da ne kažem pogubno", rekao je Mirosavljević za klupski sajt.





Planirano je da Super liga počne 1. avgusta.



Mirosavljević je rekao da osim novajlija Nemanje Tošića i Danila Pantića, neće biti mnogo dolazaka u letnjem prelaznom roku.





"Možda jedan, eventualno dva igrača, to je za ovaj prelazni rok. Mislim da možemo da budemo i više nego zadovoljni uradjenim. Svima je poznat kvalitet Danila Pantića, biće veliko pojačanje za nas. Takođe, Tošić je ponikao u Crvenoj zvezdi, odigrao je prilično dobro u Mačvi, smatram da će i on biti pojačanje", naveo je on.





"Pokušavamo da budemo uz rame večitim rivalima. Naše ambicije su poznate, iz godine u godinu se ne menjaju, eventualno mogu da budu veće. Dolazak Pantića je dokaz, cilj je da se pre svega oslanjamo na našu školu, a ako dolaze pojačanja, moraju da imaju izuzetan kvalitet. Naša škola je među najboljim u državi, imamo veliki broj talentovanih igrača", dodao je Mirosavljević.





On je rekao da je fudbaler Slobodan Tedić napravio transfer snova prelaskom u Mančester siti i da će to biti dodatni motiv za mlade igrače Čukaričkog da dobrim igrama skrenu pažnju velikih evropskih klubova.





Čukarički u prošloj sezoni nije ostvario cilj, pošto nije uspeo da se plasira u kvalifikacije za Ligu Evropa.





"Evropa će nam sigurno nedostajati. To je bio naš cilj pred početak sezone, nismo uspeli da ga ostvarimo, time ne možemo da budemo zadovoljni. Igranje u Evropi je veliki motiv za sve igrače, na radaru su i skeneru mnogih drugih klubova u tom slučaju", rekao je sportski direktor.

U predstojećoj sezoni u Super ligi će se takmičiti 20 klubova.





"Broj utakmica će manje-više biti isti, imaćemo meč više u Super ligi. Mala nepoznanica su klubovi koji su ušli u elitu, ali samim ulaskom pokazali su da imaju kvalitet. Videćemo u kojim će sastavima igrati, kakva će pojačanja dovesti. Sigurno je da nikome neće biti lako protiv tih ekipa", ocenio je Mirosavljević.





On je izrazio nadu da će VAR tehnologija uskoro početi da se primenjuje na srpskim terenima.





"Od početka smo bili zagovornici VAR tehnologije. To bi donelo manji pritisak na sudije. Kod nas je bila situacija da se podigne velika prašina kad sudija pogreši, priča se odmah da li je to bilo namerno... Sigurno je da se ovim sistemom povećava regularnost", rekao je Mirosavljević.