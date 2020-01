Čuka predstavila pojačanje od 100 hiljada evra: "Oduševljen sam, ne biram mesto u timu!"

Eze, koji je rođen 1993. godine, već u ponedeljak uveče priključio se ekipi na pripremama na Kipru, a prema nekim informacijama "brđani" su na ime obeštećenja uplatili Vojvodini 100.000 evra.



Eze je karijeru počeo u Nigeriji, a prvi inostrani klub imao je u Turskoj, u sezoni 2012/13. bio je član Rizespora.



Usledila je najpre pozajmica turskom Kartalu, a potom je Eze igrao za tri kiparska kluba, Apolon, Nea Salaminu i Omoniju. U sezoni 2016/17. bio je član Bizerte iz Tunisa, a godinu dana kasnije igrao je za Metalac iz Gornjeg Milanovca. Potom je godinu i po dana bio član novosadske Vojvodine.



"Dve i po godine sam već u Srbiji, imao sam prilike da čujem sve najbolje o Čukaričkom, ali i da se lično uverim u to kad smo igrali protiv njih, kao i u prethodna dva dana, dok smo završavali sve papire oko potpisa ugovora i puta na Kipar. Igrački, vrlo kvalitetan tim, sa mnogo mladih igrača. Oduševljen sam što sam dobio priliku da budem član takvog kolektiva, vrlo profesionalnog u svakom pogledu", rekao je Eze za klupski sajt.



Eze je već sarađivao sa šefom struke "belo-crnih" Aleksandrom Veselinovićem, koji je bio jedan od razloga što se opredelio za prelazak na Banovo brdo.



"Veselinović mi je bio trener pre dve godine u Vojvodini, a ostali smo u kontaktu i kad je otišao iz kluba. Pre svega, on je sjajna osoba, imam odličan odnos sa njim. Drago mi je da smo ponovo zajedno u istom klubu. Čim sam čuo za tu opciju, nisam mnogo razmišljao. Drago mi je da ću ponovo dobiti šansu kod njega", rekao je on.



Eze igra na poziciji ofanzivnog veziste.



"Igram uglavnom na mestu levog ili desnog ofanzivnog veziste, ali takođe i u napadu. Sve zavisi od odluke trenera. Mesto u timu ne biram, nikad nisam na tome želeo da insistiram. Svaki trener ima drugačiju filozofiju i strategiju, videćemo koja pozicija će meni biti namenjena u timu", rekao je Eze.



On je naveo da je svestan da će imati "žestoku konkurenciju" za mesto u timu.



"Ali, to je ono što će nas sve skupa učiniti boljim. Nadam se da ću dobiti šansu i trudiću se da je iskoristim, da radim što bolje na treninzima i da uskoro i debitujem u dresu Čukaričkog", rekao je Eze.



Eze je potom govorio o ličnim i klupskim ciljevima u novom klubu.



"Kazao sam već da, između ostalog, volim da igram na poziciji napadača, a svakako da želim da u dresu Čukaričkog postignem što više golova. Što se tiče kluba, nadam se da će Čukarički i dalje imati veliki uticaj u srpskom fudbalu, da će i ove sezone izboriti plasman u neko od evropskih takmičenja", optimista je Eze.



Nigerijac ima 25 godina, ali i već dovoljno iskustva tokom karijere u kojoj je osim rodne Nigerije igrao u još četiri zemlje.



"Mislim da je ovo vrhunac karijere za svakog igrača, imam već određeno iskustvo, nisam mlad, ali ni prestar. Želim da napredujem u karijeri, zato sam i izabrao Čukarički, potpisao sam na dve i po godine. Ako sve bude kako treba, naredni korak biće stepenica više u mojoj karijeri", zaključio je Eze.



Eze je drugo zimsko pojačanje Čukaričkog, pre njega u klub je iz belgijskog Mehelena stigao bivši omladinac Crvene zvezde Milan Savić.