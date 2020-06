''Čuka'' ne odustaje od Evrope!

"Teško je reći da li smo zadovoljni rezultatom. S jedne strane, Vojvodina je sjajan tim, o tome svedoči i njihova pozicija na tabeli, zbog toga bod nije loš iz Novog Sada. S druge strane, bila nam je potrebna pobeda, s obzirom da se neće igrati plej-of, već samo ta četiri meča posle duge pauze", rekao je Petrović za sajt kluba.



"Žao nam je što nismo uspeli da preokrenemo, imali smo šanse, bili odlični u drugom poluvremenu", rekao je Petrović.



TSC je u nedelju savladao Javor i povećao prednost u odnosu na Čukarički na pet bodova. Ali, Petrović ističe da se Brdjani do kraja neće predavati.



"Borićemo se za četvrto mesto do kraja, ali treba dodati da ono ne garantuje plasman u Evropu, već da sve zavisi od Kup takmičenja, gde smo i dalje u igri. Pokušaćemo da prestignemo TSC, mislim da imamo povoljniji raspored, ipak oni dočekuju Crvenu zvezdu, a gostuju Proleteru i Radničkom. Svakako, borićemo se do kraja", kazao je Petrović.



Dotakao se Petrović i Kupa Srbije, u četvrtfinalu će derbi biti igran na Banovom brdu gde će Čukarički u sredu ugostiti ekipu niškog Radničkog.



"Duga je bila pauza, sad smo odjednom krenuli sa ritmom sreda-subota. Ali, imamo veliki fond igrača, ne bi trebalo da imamo problema, takodje fizički smo odlično pripremljeni, što se videlo u meču protiv Vojvodine. Takodje, za razliku od meča u Novom Sadu bićemo jači za Ostojića i Kajevića, dvojicu igrača sa mnogo iskustva", rekao je Petrović.

On je istakao da su mečevi Kupa, posebno kad se igra jedna utakmica, mnogo teži od prvenstvenih.



"Igra se na rezultat, možda će i penali odlučivati. Moramo da budemo spremni na sve opcije, obzirom da znamo kvalitete Nišlija. Dobili smo ih u Super ligi na Banovom brdu, izgubili smo u Nišu... Ne očekujem baš mnogo golova, baš zbog toga što će najbitnije biti da se prodje u polufinale", zaključio je on.