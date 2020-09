Čuka će pružiti maksimum protiv Zvezde

Trener fudbalera Čukaričkog Aleksandar Veselinović rekao je danas da je utakmica sa Crvenom zvezdom posebna i da će njegova ekipa i pored svih problema koje je imala prethodnih dana uraditi sve da se dobro pripremi za taj duel i prikaže maksimum.





"Profesionalci smo, utakmica isto vredi tri boda, ali ne mogu da kažem da je to meč kao i svaki drugi. Čar utakmice sa Crvenom zvezdom je posebna, probaćemo da učinimo sve što je u našoj moći, da za taj jedan dan pripremimo meč i da budemo adekvatan protivnik, da opravdamo sve ono što smo u dosadašnjem toku šampionata uradili", rekao je Veselinović za klupski sajt.







Zvezda je prva na tabeli sa svih 18 bodova, a Čukarički je treći sa 14, koliko ima i četvrtoplasirana Vojvodina. Te tri ekipe jedine su neporažene u dosadašnjem toku šampionata.



"Ipak smo mi uz Zvezdu i Vojvodinu jedina neporažena ekipa. Na kraju krajeva, šta god da se desi na utakmici, biću zadovoljan ako posle nje možemo da se pogledamo u ogledalo i da kažemo da smo dali maksimum. Videćemo hoće li to biti dovoljno da se radujemo", naveo je Veselinović.



Takmičenje u Super ligi nastavlja se u petak, posle pauze zbog obaveza reprezentacija u Ligi nacija. Čukarički je imao osam reprezentativaca, a Veselinović je rekao da je ponosan zbog toga, ali i da će biti malo vremena za pripremu, jer će se oni danas priključiti ekipi. Takođe, zbog povreda pojedinaca stručni štab je morao da improvizuje na treninzima, dodao je on.



"Sigurno je da nam jedan trening nije dovoljan. Postoji jedna doza razočaranja u situaciji u kojoj smo bili, ujedno i prenatrpani povredama. Čitave prošle nedelje radili smo samo sa osam igrača i golmanom Belićem. Ove nedelje smo imali deset igrača, na poslednjim treningu 14 u pogonu. Povređeni su Stevanović, Puškarić, Kovač i Endijae. Eze je dve nedelje bio van trenažnog procesa, samo tri dana je radio sa ekipom i on takođe nije u punom ritmu da može da odigra 90 minuta", naveo je Veselinović.









On je rekao da ne sumnja da će njegova ekipa dati sve od sebe protiv Zvezde i istakao da je u mnogo utakmica u prethodnoj sezoni rešavala mečeve preokretima.





"Mnoge utakmice u prethodnom prvenstvu su to pokazale, način na koji smo ih rešavali u završnicama, pa i nedavno kad smo 40 minuta protiv Bačke bili sa igračem manje, kad se video strahovito veliki voljni momenat. Sa te strane nemam ni jedan gram sumnjičavosti da će igrači biti motivisani. Samo neka budu na onom nivou na kojem inače jesu i biću miran", naveo je.





Trener Čukaričkog rekao je da izuzetno ceni Crvenu zvezdu, ali da ekipa neće odstupati od svoje igre.





"Znamo da sa druge strane imamo protivnika koji je visoko kvalitetan, koji ima 20 i više kvalitetnih igrača, mnogo toga će zavisiti od protivnika. Videćemo na koji način ćemo uspeti da istaknemo svoje kvalitete, istovremeno da anuliramo velike kvalitete Crvene zvezde", rekao je on.



Veselinović je naveo da rezultati Zvezde govore o njenom kvalitetu i podsetio da su crveno-beli dobili svih osam utakmica ove sezone.





"Da ne govorim o imenu i svemu onome što je Zvezda uradila u prethodne tri, četiri godine na evropskom nivou. Svaka nova utakmica je novi izazov, nova situacija, jedan detalj može da presudi. Fudbal jeste zbog toga fenomen, to nosi neizvesnost sa sobom, to je čar ove igre", dodao je Veselinović.