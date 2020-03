Crveno slovo u istoriji Crvene zvezde - Dan kada je legenda otišla u besmrtne

Gospodin i džentlmen u kopačkama, učitelj, edukator, bio je simbol Crvene zvezde od njenog postanka i ostaće zauvek njen zaštitni znak, piše na sajtu crveno-belih.



Legendarni as rođen je u selu Dol, blizu Bele Palanke, 19. novembra 1922. godine, a napustio nas je 29. marta 2008. Crveno-bele boje branio je 14 sezona - od osnivanja 4. marta 1945. godine, pa sve do novembra 1958. Odigrao je 572 utakmice i postigao 262 gola, bio je kapiten i doprineo je osvajanju šest titula.



"Status Zvezdine zvezde išao je savršeno uz Čika Rajka jer je imao posebnu harizmu, bio pođednako sjajan fudbaler i čovek, odisao je gospodstvenim stavom stvarajući oko sebe, kako u klubu i među navijačima, ali i u celom društvu model kulturnog i sportskog ponašanja", prisećaju se crveno-beli i nastavljaju:



"Rajko je počeo da igra fudbal na livadama beogradskog naselja Košutnjak, da bi 1940. godine u utakmici protiv ekipe zemunskog Viteza u kojoj je postigao pet golova, zabeležio prvi seniorski nastup za ekipu BSK-a. Naredne godine, po izbijanju Drugog svetskog rata na prostorima Srbije, njegov sportski razvoj je stagnirao sve do 1944. kada zajedno za Đajićem i Jezerkićem nastavio da igra fudbal."



Crveno-beli dres nosio je punih četrnaest sezona, od osnivanja 4. marta 1945., pa sve do novembra 1958. godine, kada se od najdražeg dresa oprostio u finalu kupa protiv mostarskog Veleža (4:0). Bio je kapiten Crvene zvezde koju je predvodio do šest titula šampiona (1946, 1951, 1953, 1956, 1957. i 1959.) dok je dva trofeja manje "podigao" u nacionalnom Kupu.







"Veliki sportsmen i prva zvezda našeg "sazvežđa" uradila je 7. aprila 1958. godine, nešto o čemu se i dan danas priča. Naime u prvenstvenom susretu protiv Splita dvadesetak minuta pre kraja kamenica koja je doletela iz gledališta, pogodila je u glavu Boru Kostića, nakon čega je Rajko povukao ekipu sa terena. Disciplinski sud FSJ kaznio je zbog toga sve igrače našeg tima izuzev Beare i Kostića jednomesečnom suspenzijom."



Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 59 utakmica i postigao 32 gola a debitovao je 9. maja 1946. u Pragu kada su "plavi" pobedili Češkoslovačku 2:0. Na tom meču se i upisao u strelce. Učestvovao je na dve Olimpijske igre 1948. u Londonu i 1952. u Helsinkiju i okitio se srebrnim medaljama. Bio je učesnik dva Svetska prvenstva 1950. u Brazilu i 1954. u Švajcarskoj. Poslednji reprezentativni meč odigrao je 29. septembra 1957. protiv Rumunije u Bukureštu.



Po okončanju karijere, od 1960., pa u narednih šest godina, Mitić se nalazio na čelu stručnog štaba Crvene zvezde, da bi posle toga tri godine bio savezni kapiten-selektor Fudbalskog saveza Jugoslavije. Najveći selektorski uspeh ostvario je 1968. godine u Italiji na Evropskom prvenstvu kad je tim predvođen Draganom Džajićem bio vicešampion.



"Velemajstor fudbala sa životne scene sišao je 29. marta 2008. godine ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u našem klubu i našoj zemlji. Od 21. decembra 2014, odlukom Skupštine kluba a na predlog navijača, stadion Crvene zvezde nosi ime Rajko Mitić. Od 18. novembra 2017. ispred stadiona postavljena je i bista prve Zvezdine zvezde, a ulica u blizini stadiona nosi njegovo ime", zaključak je na sajtu Crvene zvezde.