Crveni o kome se priča, Marković zamerio Javoru

Iskusni fudbaler niškog Radničkog Žarko Marković, koji je za vikend zaradio isključenje u Ivanjici nakon grubog starta, smatra da ne važu za pogibeljnog igrača.



Marković je dobio prvi direktan crveni karton u 13 godina dugoj karijeri.



U osmom minutu meča protiv Javora oštro je startovao nad Vanjom Zvekanovim.



Dan kasnije stigle su optužbe iz Ivanjice da je mladom fudbaleru mogla da bude ugrožena karijera, ali je stigla i Markovićeva verzija priče.



"Loše se osećam poslednja dva dana. Juče mi je bilo baš teško, pošto se moje ime provlačilo kroz medija kao grubijan i pogibeljan defanzivni igrač" – u dahu je rekao Žarko Marković.



Bivši internacionalac je zatim podsetio da tokom deceniju i po profesionalnog staža nije uradio ništa slično.



"Fudbal na profesionalom nivou igram već 15 godina. Crveni karton u Ivanjici mi je prvi direktan za oštar start u karijeri, što nešto govori o meni. Prethodno sam dobio jedini – drugi žuti u Rumuniji, kao igrač Gaz Metana 2010. godine. Tad sam povukao igrača kao zadnji igrača u izglednoj situaciji za postizanje pogotka" - priseća se iskusni defanzivac trenutka od pre jedne decenije.



Zatim je otkrio kako se sreo na poluvremenu sa Zvekanovim i kako mu je fudbaler rekao da se više uplašio nego što se povredio.



"Zvekanova sam sreo na poluvremenu da bih saznao da li je došlo do povrede. Rekao mi je da je ok, kao i da se više uplašio, nego što je došlo do ozbiljne povrede. Takođe, i da se ne ljuti i da zna da nisam imao nameru da ga povredim" - naveo je Marković.



Iskusni štoper je otkrio da je po izlasku saopštenja Javora odmah pronašao konkakt igrača i pozvao ga.



"Saznavši da je Javor naveo u saopštenju da se radi o teškoj povredi Zvekanova. Potrudio sam se da nađem njegov kontakt telefon i vidim u kakvom je stanju. Odgovorio je na poziv i rekao da ga noga bolucka i da još uvek čeka na snimanje. I ponovio da se ne ljuti na mene i da zna da nisam imao nameru da ga povredim" - zaključio je MArković.



Ostaje da se vidi koliko će trajati suspenzija fudbalera, ali ono što je sigurno da ga neće biti do kraja novembarske reprezentativne pauze.