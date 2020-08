Čovek koji je šokirao Humsku poručuje iz Albanije: ''Partizanovci će navijati za Tiranu''

Pogađate, u pitanju je Sokolj Kušta, zahvaljujući čijem golu u Humskoj Fljamurtari je eliminisao Partizan 1987. godine iz Kupa UEFA.





Prvi meč je Fljamurtari na svom terenu dobio sa 2:0, u revanšu je Partizan vodio sa 2:0 golovima Stevanovića i Vokrija, stvorio još nekoliko odličnih prilika koje nije iskoristio, pa je Kušta u 82. minutu postigao gol koji je Fljamurtari odveo u drugo kolo.





Novi duel srpskog i albanskog predstavnika na evropskoj sceni gledaćemo u utorak, kada će se sastati Tirana i Crvena zvezda u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a Kušta je za albansku '' Panoramu '' dao svoj komentar odnosa snaga dve ekipe, uz neizbežno podsećanje na 30. septembar 1987. i stadion u Humskoj.





''Tirana je solidna ekipa i vidi se ruka trenera Egba. Potpuno zasluženo su slavili protiv Dinama. O Crvenoj zvezdi danas ne možemo da pričamo poredeći je sa onim što je nekada bilo. Zato Tirana ima odličnu priliku za plasman u treće kolo kvalifikacija. Igraće na svom terenu i to je za njih zlatna prilika'', konstatovao je Kušta i potom progovorio o rivalitetu između Partizana i Crvene zvezde, bar kako on to vidi.







''Gledajte, ta dva tima su rivali oduvek i tako će uvek i biti. Bilo je toliko mržnje prema Partizanu kad je igrao sa Fljamurtarijem i obrnuto - navijači Partizana će se radovati ako se Tirana kvalifikuje'', zaključio je Kušta, koji je danas u upravi Fljamurtarija kao predstavnik gradskih vlasti i pokušava da da svoj doprinos povratku ovog kluba u najviši rang takmičenja u Albaniji, pošto je Fljamurtari ispao ovog leta u drugu ligu, ali i radi na pripremi dokumentacije za eventualnu privatizaciju kluba.



-