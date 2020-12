Četvorici otvorena vrata za odlazak iz Zvezde!

Dolazi do promena u igračkom kadru Crvene zvezde svakog prelaznog roka, pa će tako biti i ovoga puta.Već su stigli Aksel Bakajoko i Slavoljub Srnić koji su pojačali krilne pozicije, pa je jasno da će odlazaka itekako biti imajući u vidu i manji broj mečeva u drugom delu sezone.Ko su igrači koji imaju zeleno svetlo? "Žurnal" danas prenosi da su to Veljko Simić, Aleksa Vukanović, Milan Pavkov i Marko Gobeljić.Gobeljić je igrač koji je najviše igrao od pomenute četvorice i daleko od toga da se radi o višku, ali jednostavno obe strane smatraju da je možda došlo vreme za rastanak u slučaju adekvatne ponude.Igrač koji može da pokriva nekoliko pozicija u timu je izgubio mesto startera u onim najbitnijim utakmicama, a Stanković ga ne koristi na velikom broju pozicija kako je to radio Milojević.Dolazak Srnića i Bakajoka jasno nagoveštava odlazak Vukanovića i Simića, a nemojte se iznenaditi ukoliko i Spiridonović napusti ekipu.Sledeći koji je dobio dozvolu kluba jeste Milan Pavkov kojem je cena znatno pala jer je izgubio mesto u timu, a Zvezda razmišlja i o dolasku novog napadača.Ričmond Boaći je već na izlaznim vratima jer neće potpisati novi ugovor, a sadašnji mu ističe na kraju ove kalendarske godine.