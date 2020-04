Bura u Hrvatskoj zbog Zvezdinih nesuđenih pojačanja, telefoni ne prestaju da zvone!

Ljupko Petrović pre nekoliko dana u razgovoru za '' Zanimljivu izjavu dao je trener Zvezdine zlatne generacije iz 1991. godinepre nekoliko dana u razgovoru za '' Danas '', a u vezi tadašnjih potencijalnih pojačanja crveno-belih koja na kraju ipak nisu realizovana.





U tom kontekstu, Ljupko je pomenuo i Slavišu Jokanovića, koji je prešao u Partizan, ali i dvojicu hrvatskih fudbalera, napadača Davora Šukera i levog beka Roberta Jarnija.





Između ostalog, on je naglasio da su Jarni i Šuker bili već ''kaparisani'', ali da su ratna dešavanja onemogućila realizaciju tih transfera.





Ovo je izazvalo odjek i u Hrvatskoj, a prva reakcija stigla je od Jarnija, koji je u razgovoru za '' Slobodnu Dalmaciju '' otkrio da mu u poslednjih par dana neprestano zvone telefoni zbog pomenute Petrovićeve izjave.





''Zovu me svi prijatelji i poznanici i govore mi kako su pročitali tu vest. Moram priznati da je nisam ni video dok mi nije poslata na mobilni telefon.







Jednostavno, ne mogu shvatiti zašto je to Petrović izjavio kad to nije istina. Sa mnom o transferu u Zvezdu niko nikad nije pričao, niti me je pitao da li bih ja tamo igrao. Da stvar bude još čudnija, ne znam kome je to Zvezda dala kaparu za moje usluge. Pojma nemam'', u čudu je Jarni.







Te godine, Jarni je realizovao transfer iz Hajduka u Bari, a do kraja karijere nastupao je još i za Torino, Juventus, Betis, Real Madrid, Las Palmas i Panatinaikos.



