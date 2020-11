"Bučne komšije" dobile trku, šta kažu na ostrvu, kakve su opcije za Filipa Stevanovića?

Partizan je juče zvanično saopštio da je prodao Filipa Stevanovića Mančester Sitiju i da su srećni što će njihov fudbaler završiti u jednom od najvećih klubova sveta.



Prema saopštenju iz Humske, Stevanović će već u narednom prelaznom roku postati fudbaler "Građana".



U Engleskoj je vest završila na svim naslovnim stranama koje se tiču Sitija, Stevanović je prema pisanjima na ostrvu imao ponudu i Mančester Junajteda, ali su komšije dobile trku.



Mančester Siti ćuti, oni su juče bili posvećeni meču u Šefildu koji su tesno dobili, ali sigurno je da će transfer biti ostvaren u januaru, razne su se brojke pojavljivale u javnosti, ali neke informacije govore da su u pitanju sedam miliona evra plus bonusi.



Navode se reči trenera Partizana Stanojevića koji je rekao da je nerealno očekivati da Stevanović do sledećeg rođendana ostane u Partizanu, što ipak ostavlja nadu da će igrati do juna u klubu, odnosno ostati na pozajmici još šest meseci. Ali, ostavljen je prostor da možda ode u Siti, pa onda na pozajmicu u neki drugi evropski klub, no, kako rekosmo, najrealnije je da šampionat završi u Humskoj.







Uz nabrajanje Stevanovićevih brojki, za koje Englezi tvrde da su impresivne za monka njegovih godina, govori se o neverovatnom talentu koji će sigurno dobiti priliku, pre ili kasnije u Mančester Sitiju.



Ono što još impresionira Engleze je da Stevanović ima i međunarodno iskustvo, da je igrao u Evropi što je plus i po njima znači da neće imati toliko problema da se adaptira.



U Partizanu trljaju ruke, nema ni potrebe za lamente tipa "već odlazi" jer jednostavno, mladi igrači moraju da zgrabe ovakvu šansu kada im se pruži...