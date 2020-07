''Broji sitno'' - Duško Tošić u strogoj kineskoj izolaciji, kakvo iskustvo...

Pandemija koronavirusa pogodila je najpre Kinu, gde je sve i otkriveno prošle zime, ali danas je Kina jedna od zemalja koje se najuspešnije bore sa koronom.





Najmnogoljudnija zemlja sveta je sada tek na 26. mestu po broju zaraženih (blizu 84.000), dok primera radi, naša Srbija ima oko 23.000 zaraženih sa neuporedivo manjim brojem stanovnika.





Srpski reprezentativac Duško Tošić je karantine iskusio i u Srbiji (14+14 dana), i u Kini, gde ovih dana privodi kraju novu 14-dnevnu izolaciju.







Ali, ovo iskustvo za njega je potpuno različito od onoga što je doživeo u Srbiji, pravila u Kini su mnogo stroža. Kako sve to izgleda, opisao je u razgovoru za '' Sportski žurnal ''





''Sitno brojim. Još dva dana života među četiri zida



Pištolj za merenje temperature mi stavljaju na čelo dvaput dnevno. Lekar u skafanderu dođe do vrata, ja otvorim, on proveri i ode. Testiraju me svaka tri dana. Radili su mi i dva analna brisa. Imam osećaj da proveravaju svako krvno zrnce…





Lice čoveka sam poslednji put video kad sam izašao iz aviona. Na aerodromu su me dočekali lekari u skafanderima i sproveli do hotela. Iz sobe mogu da izađem na terasu. Svakog dana mi osoblje hotela u skafanderima donosi nove peškire i posteljinu, ali staru ne odnosi. Imam u sobi gomilu od 80 peškira. Svi su uredno oprani i složeni. Moram nekako da prekratim dan…'', objašnjava Tošić, koji za par dana treba da se priključi ekipi Gvangžua R&F.





Inače, prvenstvo u Kini je nastavljeno po novom, turnirskom sistemu, 16 ekipa je podeljeno u dve grupe.