Brežančić igrao pod virusom: "Ovako treba da igramo svaku"

Partizan je danas savladao Spartak iz Subotice sa 4:0 u okviru osmine finala Kupa Srbije.



"Ozbiljno smo ušli u meč kao što smo se i dogovorili. Svi su super odigrali, verujem da su i ljudi na tribinama uživali. Ovako treba da ulazimo u svaku utakmicu", rekao je levi bek Partizana Brežančić nakon utakmice.



On je danas dobio šansu od prvog minuta, iako je imao problema.



"Ja sam bio pod virusom tri dana, ali to ne treba da mi bude alibi ili bilo šta, jednostavno sam odlučio da igram iako sam imao temperaturu noć pred utakmicu. Saigrači su mi mnogo pomogli i medicinski blok da izguram do kraja. Bitno mi je bilo da smo pobedili i da smo dali svoj maksimum", rekao je on naglasivši da će crno-beli dati sve od sebe da osvoje kup.



Naredni protivnik Partizana je Voždovac.



"Idemo Voždovcu, reč je o mnogo dobroj ekipi sa odličnim igračima, ali mi moramo da nastavimo u ovom ritmu i siguran sam uz pomoć naših navijača osvojiti tri boda. Ponavljam, mnogo ozbiljna ekipa, ali daćemo sve od sebe da pobedimo", rekao je Brežančić.