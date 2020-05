Brđani zadovoljni žrebom: "Kako je moglo, odlično smo prošli"

Čukarički je izvukao rivala u Kupu Srbije i to će biti Radnički iz Niša, što je zadovoljilo sve u klubu.



"S obzirom na to da smo bili u grupi nepovlašćenih timova, kako je moglo, dobro je ispalo. Dobili smo odgovarajućeg protivnika, a velika prednost za nas je što ćemo igrati na svom stadionu. Ostaje nam da se borimo za Evropu, imaćemo dve šanse, kroz Super ligu i Kup, ne odričemo se ambicija ni u jednom takmičenju. Nišlije svakako imaju velike ambicije, a daleko veće su im šanse u Kupu nego u Ligi, tako da nikako ne smemo da ih potcenimo", rekao je kapiten Marko Docić.



Docić smatra da će velika prednost biti ekipama koje imaju veći fond igrača.



"Videćemo još kako će izgledati igranje u ritmu sreda-subota. U normalnim okolnostima, nama to ne bi predstavljalo nikakav problem. Sada ćemo gledati da se što bolje spremimo, ali iskreno ne znamo još u kakvoj smo formi, pauza je bila duga, tek krećemo sa prijateljskim utakmicama. Sve ovo je velika nepoznanica za nas. Jedino u šta sam siguran, u blagoj prednosti će biti timovi koji imaju veći fond igrača", kaže Docić.









Svoje mišljenje je istakao i Nenad Mirosavljević.



"Sve ekipe koje došle do ove faze takmičenja zaslužile su to svojim kavlitetom, tako da nije bilo lakih proitvnika. Naš susret sa Radničkim je derbi ove runde takmičenja. Nišlije su uvek nezgodan protvnik, prošle godine su igrali Evropu, biće to neizvestan meč. Možda mogu da budem zadovoljan zbog činjenice što igramo kod kuće. Pokušaćemo da se plasiramo u polufinale Kupa, takve su nam i bile ambicije pred početak sezone", ističe sportski direktor kluba Mirosavljević.