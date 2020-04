Bravo, Marko! Nije se dvoumio, pomagaće dok god bude trebalo!

Pantelić je zajedno sa predsednikom FSS-a Slavišom Kokezom odlučiio da donira krvnu plazmu nakon što su izlečeni od korona virusa.





"Pravi heroji su naši medicinski radnici koji su po bolnicama i koji već dva meseca ne izlaze, u skafanderima su po ceo dan i bore se. Mi sa strane možemo da im pomognemo, a to je mali delić. Sva zasluga ide njima", rekao je Pantelić za televiziju Pink.



Posle drugog negativnog testa treba da prođe period od 21 dana kada se ponavlja test, i ako bude negativan vadi se krv i uzima plazma.



Pantelić je kazao da se nije dvoumio kada je to u pitanju.



"Nisam se dvoumio. Šta više, pošto nisam bio velikim oblikom zaražen, nisam imao jake simptome, mogu u najbržem roku da dam plazmu. Pitao sam i kada može drugi put da se da, dok god bude trebalo, dok moj organizam bude regenerisao plazmu, davaću koliko bude trebalo da se pomogne", kazao je Pantelić.



Po njegovim rečima, cela akcija davanja krvne plazme je fenomenalna.



"Ako plazma spasava jedan život, onda je to što najmanje možemo da učinimo", naveo je nekadašnji reprezentativac Srbije i igrač izmedju ostalih Crvene zvezde.



On je naveo da je bio iznenadjen kada je otkriveno da je pozitivan na korona virus.



"Nisam pretpostavio da ću biti pozitivan, baš sam bio iznenađen. Nikakav simptom nisam imao. Istog trenutka sam otišao u sobu i 15 dana nisam izašao iz nje", rekao je izmedju ostalog Marko Pantelić.



Pantelić je poručio ljudima da ostanu kod kuće, uz reči da su svi dovoljno svesni da se polako bliži kraj pandemije i da treba da budu što disciplinovaniji i jednom zauvek oteraju virus.



-