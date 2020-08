Borjan priziva hladnu glavu

Kapiten fudbalera Crvene zvezde Milan Borjan rekao je danas da će njegova ekipa učiniti sve da pobedi Tiranu i naveo da nema potrebe za tenzijama pred duel u Albaniji.







"Čeka nas veoma teška utakmica. Mi ćemo se spremiti najbolje što možemo. Znamo da je sve na nama. Tim je dobio i na svežini, imali smo veoma dobre pripreme, a sjajno smo ušli u sezonu. Do sada smo pokazali da možemo mnogo, verujem da će tako biti i ove sezone", rekao je Borjan za sajt kluba.



Zvezda će gostovati albanskoj Tirani u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.



"Nema potrebe za tenzijama. Mi igramo fudbal i zato idemo u Tiranu. Daćemo sve od sebe da pobedimo. Od prvog minuta moramo da izadjemo jako, kako bismo napravili rezultat koji će nas odvesti u treće kolo, koje je još jedan korak ka našem glavnom cilju i zato ne želimo nikakve tenzije van terena", kazao je Borjan.



On je istakao da će ekipa učiniti sve da prodje u treće kolo kvalifikacija.



"Učinićemo sve da odbranimo naš gol, naravno to je moj posao, kao i da pobedimo u utorak, prodjemo u sledeći krug i da ponovo napadnemo grupnu fazu Lige šampiona. Raduje me i što su naši igrači veoma efikasni što je takodje još jedan od ključnih faktora naših uspeha. Veoma je važno da tako i nastavimo, a verujem da hoćemo jer smo, pre svega, sjajan tim", naveo je Borjan.



Utakmica izmedju Tirane i Crvene zvezde igra se u utorak od 20.00.