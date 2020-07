Borjan kratko i jasno: "Vidimo se u Ligi šampiona"

Kapiten fudbalera Crvene zvezde Milan Borjan rekao je danas da veruje da njegova ekipa u predstojećoj sezoni može da ponovi rezultate iz prošle.







"Naravno da možemo da ponovimo rezultate. Moramo pozitivno da gledamo na stvari i da verujemo u to i kada gledaš pozitivno i veruješ, to se i ostvari...", rekao je Borjan za Zvezda TV.



Fudbaleri Crvene zvezde počeli su danas u Beogradu pripreme za predstojeću sezonu. Crveno-beli će se sutra preseliti na Divčibare gde će ostati dve nedelje.



"Čekaju nas teške pripreme za naredni period, za domaću ligu i za kvalifikacije za Ligu šampiona. Svi smo uzbudjeni i jedva čekamo da krenemo", rekao je Borjan.



"Stručni štab nam je par dana slobodno i program po kom da radimo kod kuće, svi igrači su se pridržavali toga. Spremni smo za njihove izazove i jedva čekamo da počnemo", dodao je on.



Kapiten Zvezde je, na kraju, imao poruku za navijače.



"Verujte u nas, vidimo se u Ligi šampiona", rekao je Borjan.