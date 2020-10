Borjan: "Bilo je dobrih utakmica, ali ova..."

Kapiten fudbalskog kluba Crvena zvezda Milan Borjan rekao je da je večerašnja ubedljiva pobeda nad Slovanom bila zaista posebna.







"Bilo je dosta dobrih utakmica, ali ova se izdvaja, dali smo toliko golova, ispisali istoriju i čestitao bih momcima. Neverovatno. Zahvalio bih momcima, stručnom štabu. Ovo je stvarno posebno. Hvala im još jednom, samo treba da nastavimo ovako i guramo dalje", rekao je Borjan na konferenciji za medije posle utakmice.



Zvezda je pobedila Slovan sa 5:1 u drugom kolu Grupe L Lige Evropa.



Borjan je protiv Slovana odigrao 150. utakmicu za Crvenu zvezdu.



On je imao važnu odbranu kod rezultata 3:1, ali nije želeo to da ističe.



"Svaka odbrana je bitna. Radim za tim kao što tim radi za mene. Mi smo grupa pravih, iskrenih prijatelja i to pokazujemo iz utakmice u utakmicu", naveo je golman crveno-belih.



Zvezda sada ima tri boda, koliko i Slovan, tri manje od Hofenhajma, a tri više od Genta.



"Ima još da se igra, ovo je bila samo jedna prepreka. Ima još četiri utakmice, moramo da ostanemo koncentrisani, već u sledećem kolu da probamo da pobedimo i opet uzmemo tri boda", kazao je Borjan.



Naredni rival Crvene zvezde u Ligi Evropa biće belgijski Gent, sledećeg četvrtka u Beogradu.