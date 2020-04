View this post on Instagram

Danas su nas posebno obradovale slike naših heroja!🙏 Ovo su zvezdaši sa Instituta za onkologiju i radiologiju - doktor Ristić sa svojom ekipom. Hvala na svemu što radite.🔴⚪ #fkcz #crvenazvezdafk #zvezda #czv #zvezdaježivot #stayhome #ostanikodkuće