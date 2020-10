Bod protiv Zvezde možda bude opasan za Javor? Ali, sad imaju iskustva...

"Odigrali smo dobru utakmicu protiv Zvezde. Najavljivali smo pre utakmice da ćemo dati maksimum i to se obistinilo. Čestitam momcima koji su tokom 90 minuta imali disciplinu i odnos, kakve je Javor imao dugi niz godina. Ipak, moramo da se okrenemo narednoj utakmici", rekao je Milović, prenosi klub.



"Prošle sezone smo nakon utakmice protiv Zvezde ušli u seriju loših rezultata. Sada smo oprezni, poučeni tim iskustvom", dodao je on.



Fudbaleri Javora, posle remija sa Crvenom zvezdom u prošlom kolu, sutra dočekuju Radnički iz Niša u utakmici 13. kola Super lige Srbije.



Milović je naveo da su igrači, nakon velike potrošnje na utakmici protiv Zvezde, tokom ove nedelje uglavnom odmarali.



"Više smo psihološki radili sa igračima pred Radnički, koji ima kvalitet i veliki broj iskusnih igrača i za koji verujem da će se boriti za Evropu do kraja prvenstva", rekao je on.



"Milan Đuričić je došao pre dva kola i probudio ih. Odigrali su nerešeno u Kruševcu i pobedili Partizan. Analizirali smo te dve utakmice i jasno je da igraju dobro. Trener voli taj stil igre, dominaciju posedom i dolazak do završnice kroz igru. Dolaze u Ivanjicu s namerom da pobede, ali mi ćemo pokušati da ponovimo igru iz Beograda", istakao je Milović.



Utakmica se igra sutra od 15.00.



