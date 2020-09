Bivši igrač Zvezde i Partizana ponovo u Nišu

Fudbaler Petar Djuričković novi je igrač Radničkog iz Niša, za koji je od 2014. do 2016. godine odigrao 69 utakmica i postigao pet golova.







"Posle nekoliko razgovora sa prvim čovekom Radničkog Ivicom Tončevom prepoznao sam visoke ambicije, a kada mi je predočio plan razvoja kluba, brzo smo se dogovorili. Nadam se na obostrano zadovoljstvo. Drago mi je što sam se vratio u klub u kojem sam ponikao. Radnički je moj klub, Niš je moj grad, tako da sam na veliko zadovoljstvo danas potpisao ugovor na stadionu Čair", rekao je Djuričković, saopštio je Radnički.



On je dodao da je imao nekoliko ozbiljnih ponuda i da je u poslednja dva meseca razmišljao gde će nastaviti karijeru, ali da je posle razgovora sa prvim čovekom Radničkog lako doneo odluku o saradnji.



Iz Radničkog je prešao u Partizan, sa kojim je bio prvak Srbije, a potom je igrao za grčki Ksanti. Igrao je još za Sopot, Radnički iz Kragujevca i Crvenu zvezdu.



Na konstataciju da je bio ljubimac publike u Nišu, 29-godišnji vezni fudbaler rekao je da je to dodatni motiv.



"Volim ovaj klub i drago mi je što ću ga ponovo predstavljati i imati priliku da još nekoliko godina donosim radost našim navijačima. Klub je na visokom nivou što se tiče ogranizacije i smatram da mogu da podignem kvalitet, a i da sam napredujem kao fudbaler. Dobio sam na iskustvu u prethodnih nekoliko godina i mogu da pomognem timu da ostvari ciljeve", naveo je on.



Djuričković je rekao da je pratio utakmice Radničkog ove sezone, da je upoznat sa sistemom, kao i da je razgovarao sa trenerom Radoslavom Batakom. On je dodao i da poznaje mnogo igrača i da misli da će se brzo uklopiti u ekipu.