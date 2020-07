Bivši fudbaler Zvezde oduševljen metom "crveno-belih": "Top igrač, ima kvalitete 'desetke'!"

Čini se da je Crvena zvezda sve bliža dogovoru sa reprezentativcem Nigerije Ogenjijem Onazijem.



Da su pregovori uveliko u toku potvrdio je i nekadašnji fudbaler Zvezde Luis Ibanjez koji je delio svlačionicu sa vezistom u Trabzonsporu.



"Zvao me je, pitao šta mislim o Zvezdi i Beogradu. Rekao sam mu šta mislim, da je dobro. Nije mi rekao da prelazi, videćemo kako će da se završe razgovori", rekao je Ibanjez u intervjuu za Sportski žurnal.



Argentinac nije krio oduševljenje fudbalskim kvalitetima Onazija.



"Top igrač! Sve govori da je bio reprezentativac Nigerije. Povreda ga je zaustavila, ali vraća se. Proveo je ovo proleće na pozajmici u Denizliju. Igra na poziciji zadnjeg veznog, ali ima tehniku kao da je 'desetka'. Ume da pošalje loptu između linija. Potrebno je da uz njega bude neko ko grize, jer on voli da igra, krene napred i okrene stanje na terenu", smatra on.



Ibanjez je potom kazao kakav je partner na sredini terena potreban Nigerijcu kako bi okazao svoj maksimum.



"Ako pravim poređenje, pored njega bi trebalo da bude vezista Le Talekovog tipa, tada Onazi može da se oseća komotno."