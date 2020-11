Bivši fudbaler Partizana tvrdi: "Nije FSS kriv što je Škotska imala sreće"

Zna se šta je tema broj 1 u srpskom fudbalu.



Nakon onog pisma javnosti od strane Nemanje Vidića koji je ljut na način na koji se vodi Fudbalski savez Srbije i koji je istakao da ukoliko se ovako nastavi, ništa se dobro neće desiti sa srpskim fudbalom, gomila fudbalskih stručnjaka i fudbalera je stalo na njegovu stranu, a bilo je i onih koji su stali na stranu saveza, doduše, u onom broju koliko ih ima u samom savezu.



Ipak, ima i jedan koji nije ni na jednoj strani i koji traži najbolje moguće rešenje, a to je Đorđe Tomić, nekadašnji fudbaler Partizana.



"Džajić, Karasi, Moca Vukotić, Dule Savić, Stepanović, Kosanović, ovi mlađi Jugović, Vidić, Krasić, Milan Jovanović, Danko Lazović. Zašto svi ne bi seli za isti sto, napravili razuman sastanak i uhvatili se u koštac sa problemima? Da im ljudi iz Saveza približe situaciju iznutra, da ovi iznesu svoje predloge i da konačno krenemo napred. Bez mržnje, pakosti i ljubomore", rekao je Tomić u intervjuu Tanjugu.



"Digla se velika prašina, što je i logično, jer nismo uspeli ni posle 20 godina da se kvalifikujemo na Evropsko prvenstvo. Ali pokušaću realno i objektivno da sagledam trenutnu situaciju. Jako je teško dobiti utakmicu u kojoj su vas svi proglasili apsolutnim favoritom. Škoti su takmičarska ekipa, jakog karaktera, kolektivno kompaktna i vrlo nezgodan rival za bilo koju reprezentaciju na svetu", istakao je Tomić.



Stao je i u odbranu fudbalera koji nisu odigrali dobru partiju. On je naveo način na koji su Škoti pristupili meču kao odličan za ovakve utakmice.



"Ako pobede - super, ako izgube - nema veze. Kod nas se to mnogo emotivnije shvata i čini mi se da su važnost meča i imperativ pobede okovali noge našim fudbalerima. To se osetilo od samog početka. Ljudi koji se nisu bavili fudbalom ne shvataju koliko taj psihološki momenat može da sputa ekipu i da utiče na konačan ishod utakmice“, kaže Tomić.







Podsetio se i meča sa Norveškom koji je naša reprezentacija odigrala sjajno.



"To je najbolji dokaz koliko je fudbal čudna igra. Kad ste poslednji put videli neki naš tim da je odigrao takav meč? Zvezda jeste dva puta igrala Ligu šampiona i meni je zaista drago zbog toga, ali je Vladan Milojević mudro procenio da je za njegovu ekipu najbolje da zatvori sve prilaze svom golu, pa šta učini u kontranapadu. Slično je bilo i s Partizanom. Činjenica je da smo u Oslu videli možda i najbolje izdanje neke naše ekipe u poslednjih nekoliko godina. Sve je funkcionisalo besprekorno, prava taktika, sjajan izbor igrača, odlične izmene. I onda nepunih mesec dana kasnije odigramo jednu od najlošijih utakmica", navodi Tomić.