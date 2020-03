Birmančević: "Uželeo sam se fudbala"

Fudbaler Čukaričkog Veljko Birmančević rekao je danas da sledi težak period za sport kojim se bavi i da se uželeo treninga i utakmica.







"Kad stvari ponovo budu normalne, potrudićemo se da nastavimo tamo gde smo stali. Ali, jasno je da tada sledi težak period za sve nas u svetu fudbala, ipak će ovo sve ostaviti posledice, biće potrebno odredjeno vreme da se ekipa ponovo uigra... Jesmo i do sad imali slobodno 15-20 dana, ali nikad u sred sezone", rekao je Birmančević za sajt kluba.



Birmančević je naveo da Čukaričkom ne bi odgovaralo da se sezona potpuno prekine zbog pandemije korona virusa.



"Jeste da smo u trenutku prekida Super lige bili peti i da nam ne odgovara ta pozicija, s obzirom da ne vodi u Evropu. Sa te strane, odgovaralo bi nam da se nastavi takmičenje, uz sve to i moja forma je krenula da se diže, a i Čukarički je igrao bolje. No, virus nas je sve prekinuo, veliko je pitanje koliko će sve ovo trajati", dodao je Birmančević.



On je na početku vanrednog stanja otišao u rodno selo, gde se, kako je naveo, oseća bezbednije nego da je ostao u Beogradu.