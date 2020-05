Bio sjajan u LŠ, da li je vreme da ga iskoristi Dejan Stanković?

Mladi Andrija Katić je velika budućnost srpskog fudbala i Crvene zvezde.



Dokazao je to u Ligi šampiona za omladince koju smo pratili ove sezone, ali i u prvenstvu Srbije gde je bio fantastičan.



Sada je priključen prvom timu, što mu je velika čast.



"Čast je deliti svlačionicu sa Borjanom i Popovićem. Zaista sam bio presrećan kada sam dobio poziv iz prvog tima, a dogovor je ostao da i dalje budem na raspolaganju omladincima kako bih imao što više mečeva "u rukama“. Trudim se da učim od iskusnijih golmana, da kupim "fore" i da vreme provedeno sa njima bude maksimalno u korist mog napretka", rekao je Katić.



Sezona u omladincima je završena, a Crvena zvezda je prva na tabeli i osvojila je titulu prvaka.



"Fenomenalnu sezonu sam imao u omladincima. Suvereno smo prvi na tabeli u Srbiji i zasluženo osvojili titulu, a u Ligi šampiona za mlade smo uspeli da pomerimo neke granice i plasiramo se među 16 najboljih juniorskih ekipa u Evropi. To je ogroman uspeh. Poziv među seniore došao je kao nagrada za sve to, ali i za moj naporan rad", rekao je mladi Katić.