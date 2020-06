Bio interesantan Partizanu, sada bi u Zvezdu: "Veliki je to klub, igra Ligu šampiona!"

Rumunski fudbaler Aleksandru Kretu oglasio se povodom spekulacija da bi mogao da pojača Crvenu zvezdu.



Igrač Maribora kazao je za rumunski Digisport da ne zna za interesovanje "crveno-belih", ali da bi ga takva ponuda itekako zanimala.



"Trenutno su to spekulacije, ne znam ništa o tome. Nisam razgovarao sa agentom o promeni sredine. Vest o Crvenoj zvezdi je stigla juče, ja sam bio koncentrisan na meč Maribora. Naravno da bi me zanimala ponuda Crvene zvezde, to je veliki klub koji igra u Ligi šampiona", kazao je 28-godišnji Kretu.



Interesantno, i Partizan je pokazao interesovanje za polivalentnog fudbalera koji, osim pozicije defanzivnog veznog, može pokriti i mesto štopera i desnog beka.



Bilo je to 2018. godine kada je Humsku napustio Everton, ali su "crno-beli" tada odlučili da angažuju Sašu Zdjelara.



Prema specijalizovanom portalu Transfermarkt, Kretu je procenjen na 350.000 evra, ovog leta ulazi u poslednju godinu ugovora, pa bi Zvezda pod prilično povoljnim uslovima mogla da angažuje 28-godišnjeg fudbalera.